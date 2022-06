Nicholas Latifi: «Estaria a mentir se dissesse que o meu lugar na Williams está seguro»

Nicholas Latifi, piloto canadiano da Williams, assumiu em declarações ao 'GPFans', que a sua continuidade na equipa e na Fórmula 1 não está garantida. "Estaria a mentir se dissesse que o meu lugar na Williams está seguro. Estou ciente de que a minha situação tem de mudar", começou por dizer o atual último classificado do campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1, posição que compartilha juntamente com Nico Hulkenberg (piloto reserva da Aston Martin) e Mick Schumacher (Haas).

Ainda assim, Nicholas Latifi considera que a sua situação "não está muito diferente" daquela que os pilotos cujo contrato termina no final da presente temporada enfrentam.

Com já várias corridas para esquecer este ano, Nicholas Latifi poderá mesmo perder o lugar no Williams já depois de correr o Grande Prémio do Canadá, no seu país. De acordo com a imprensa internacional, Oscar Piastri, campeão mundial de Fórmula 2 no último ano, poderá assumir o volante da lendária escuderia já em Silverstone, um cenário que agrada à Alpine.

Recorde-se que Oscar Piastri é o piloto reserva da marca francesa, que deposita muito crédito no talento do jovem australiano que segue sem um lugar na Fórmula 1, estatuto que poderá mudar muito em breve.