Nikita Mazepin com detetor de mentiras no treino

Nikita Mazepin ainda não se estreou na Fórmula 1, mas continua a dar que falar. Desta vez, o piloto russo que vai fazer parte da Haas na próxima temporada trouxe uma curiosidade à tona ao revelar que treina... com os sensores utilizados nos detetores de mentiras.

“Com eles, consegues recolher muita informação do teu corpo para tentar controlar certos indicadores como a respiração e outros aspetos que podem ajudar a reduzir o stress. Ele surge principalmente em momentos de grande pressão como no início da corrida ou no fim, quando estás a tentar defender a tua posição. O meu foco está no pescoço. Tinha dores nos primeiros testes que fiz para a Fórmula 1”, salientou o controverso piloto, citado pelo ‘Motor Sport’.

Mazepin destacou-se na Fórmula 2, mas a presença na prova rainha do automobilismo tem estado sob polémica, principalmente depois de ter sido acusado de assédio nas redes sociais. O piloto surge num vídeo em que tenta tocar numa modelo sem consentimento. No entanto, a mulher em causa, Andrea D’Ival, referiu que tudo não passou de uma brincadeira.

Nesse sentido, a Haas reforçou a presença de Mazepin na equipa em 2021, que também conta com Mick Schumacher.