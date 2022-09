Nikita Mazepin fiel à bandeira da Rússia: «Não troco o meu país pelo desporto»

Despedido da Haas depois da invasão da Rússia à Ucrânia, e de a equipa ter ficado sem o patrocínio da Uralkali - uma empresa de fertilizantes russa detida pelo pai do piloto - Nikita Mazepin recusa-se a voltar às pistas para competir sob bandeira neutra, como fizeram alguns pilotos russos depois do início a guerra, seguindo as determinações da FIA.Mazepin já viu os compatriotas Robert Shwartzman, piloto júnior Ferrari, e Konstantin Zhiltsov, do todo o terreno, adotarem uma bandeira neutra, de modo a poderem dar continuidade às respetivas carreiras, mas não conta seguir o mesmo caminho."As pessoas não podem ser condenadas por isto. Somos atletas e todos fazem as suas escolhas, que temos de respeitar", explicou Mazepin, em declarações ao canal 'rsport.ria.ru'."Queiram ou não trocar o país pelo desporto, se é mais importante para cada pessoa, são escolhas. Mas eu não o vou fazer", assegurou.Em abril, em declarações à BBC, lamentou que os atletas russos fossem alvo de sanções. "Não concordo e vou lutar contra isso."Mazepin - que estava longe de ser um dos melhores pilotos da Fórmula 1 - foi despedido pela Haas apenas 9 dias depois da invasão da Rússia à Ucrânia. Foi substituído por Kevin Magnussen.