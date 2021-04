Nikita Mazepin: «Mick Schumacher tem privilégios que eu não tenho»

Nikita Mazepin foi um daqueles pilotos que ainda antes de entrar na Fórmula 1 já tinha um longo rol de 'haters', por conta das polémicas que protagonizou nos últimos meses, e a verdade é que os primeiros tempos no principal campeonato de automobilismo do Mundo se têm revelado tudo menos fáceis. O russo tem estado discreto, foi constantemente batido pelo colega de equipa Mick Schumacher e acabou, pelo caminho, por ganhar até a alcunha de 'Mazespin', por conta da sua tendência para deixar o carro fugir e acabar a fazer piões.





E depois há a juntar também alguns episódios polémicos com outros pilotos, como aquele que se viu no Grande Prémio da Emilia-Romagna, quando o russo deixou Antonio Giovinazzi de cabelos em pé ao violar uma espécie de acordo de cavalheiros que existe no 'paddock' - por conta de uma ultrapassagem em plena qualificação."Nos últimos dois fins de semana tenho sido surpreendido por esse tipo de comportamento. Cada um de nós tem a sua equipa, que dá instruções a seguir. Em ambas as ocasiões segui as instruções que me deram, mas pelos vistos há regras que não estão escritas. Ainda estou a aprender. Mas nessa sessão passei a linha de meta dois segundos antes da bandeira. Se tivesse ficado atrás dele não teria tempo para outra volta. Não é bom acontecer, mas aqui é cada um por si. Toda a gente está a olhar para ti. O menor dos erros tem enormes consequências. A Fórmula 1 é um campeonato muito difícil, mas quando fechas a viseira nem tens tempo para pensar no que quer que seja", assumiu o russo.Por outro lado, Mazepin falou da sua relação com Mick Schumacher, o seu colega de equipa, e ainda com Guenther Steiner, o chefe da Haas. "Temos uma excelente relação [com Steiner]. Esta é uma fantástica experiência para mim. Nunca trabalhei tanto com o chefe de uma equipa e estou a aprender imenso no que ao trabalho coletivo diz respeito. Já com o Mick tenho uma boa relação de trabalho. Estamos na mesma situação, estamos a começar a nossa carreira aqui e temos a mesma idade. Tivemos uma longa discussão após os treinos de Ímola sobre o controlo do carro, mas entendo que todos têm a sua opinião própria. Temos sempre algo para discutir", acrescentou.Ainda assim, e mesmo com a boa relação que diz ter com Mick, Mazepin não deixa de expressar alguma 'azia' quanto aos privilégios que o alemão tem, por conta de poder preparar o Grande Prémio de Portugal no simulador da Ferrari. "Não temos um na nossa equipa, por isso temos de utilizar aqueles que normalmente os pilotos têm em casa", explicou, passando depois à questão do colega de equipa, que faz parte da Ferrari Driver Academy. "Como não faço parte da equipa de jovens não tenho esse privilégio. Vou preparar-me para Portimão aqui em Moscovo".O russo, refira-se, estará presente em Portimão no próximo fim de semana, para a disputa do terceiro grande prémio da temporada, uma vez mais no Autódromo Internacional do Algarve.