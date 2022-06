Nikita Mazepin processa Haas: russo foi despedido mas alega que tem salários em atraso

Nikita Mazepin contou numa entrevista à RBC, na Rússia, que avançou com um processo em tribunal contra a Haas, alegando salários em atraso.A escuderia norte-americana, que era patrocinada pela Uralkali (empresa onde o pai de Mazepin é acionista maioritário), rescindiu o contrato com o piloto russo a 5 de março, depois da invasão russa à Ucrânia, mas Nikita alega que ficaram salários por pagar, por isso recorreu à justiça."Quando o contrato foi rescindido, a Haas já estava atrasada no pagamento dos meus salários deste ano. E ainda não pagaram", explicou o piloto. "E ao parece eles têm de me dar uma compensação pelo salário que devia ter sido pago até o momento da demissão e, possivelmente, algum tipo de indemnização.""Não vi meu dinheiro por isso vamos para a justiça. Esta é minha história pessoal. Os documentos já foram apresentados em tribunal", acrescentou Mazepin, de 23 anos, que foi substituído na Haas por Kevin Magnussen.Paralelamente decorre nos tribunais outro processo, a envolver o pai de Mazepin. Uralkali quer ser reembolsada pelos 13 milhões de dólares (12,3 milhões de euros) que a Haas recebeu de patrocínio, mas a escuderia recusa-se a devolver o dinheiro. Alega que tem 8,6 milhões de dólares (cerca de 8 milhões de euros) a receber, como compensação pela perda de lucros.