Nikita Mazepin vai correr na Haas no Mundial de Fórmula 1 de 2021

O piloto russo Nikita Mazepin vai estrear-se no Mundial de Fórmula 1 em 2021, ao serviço da Haas, anunciou esta terça-feira a escuderia norte-americana, que ainda fica com uma vaga por preencher.

Mazepin, de 21 anos, é atualmente terceiro classificado no Mundial de Fórmula 2 e já foi piloto de testes da Force India e da Mercedes. "Nikita Mazepin amadureceu nas categorias inferiores, foi segundo em 2018 em GP3 e, obviamente, na Fórmula 2 nas duas últimas temporadas. Esperamos dar-lhe a oportunidade de competir ao mais alto nível do automobilismo mundial", referiu.

O jovem russo garante que poder estrear-se na Fórmula 1 "é um sonho tornado realidade". "Agradeço a confiança depositada em mim por Gene Haas [proprietário], Guenther Steiner [chefe de equipa] e por toda a equipa", disse Mazepin.

Mazepin é o primeiro piloto confirmado pela Haas para 2021, podendo ser acompanhado, de acordo com a imprensa, por Mick Schumacher, filho do antigo campeão do mundo Michael Schumacher e atual líder da Fórmula 2.