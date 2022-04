Norris surpreende e é o mais rápido na 3.ª sessão de treinos livres na Austrália

Lando Norris surpreendeu tudo e todos e foi o piloto mais rápido da terceira sessão de treinos livres realizada na madrugada deste sábado, em Melbourne, na Austrália. O jovem piloto britânico da McLaren fez a melhor volta com o tempo de 1:19.117s, seguido por Charles Leclerc (+0.132) e Sergio Pérez (+0.148), numa sessão marcada por duas bandeiras vermelhas provocadas por despistes de Sebastian Vettel e Lance Stroll.Os dois pilotos da Aston Martin despistaram-se e deixaram os dois AMR22 com sérios danos, sendo que ainda não se sabe se estarão disponíveis para realizar a qualificação, que definirá a grelha de partida de amanhã, quando falta pouco tempo para o arranque da sessão. O canadiano embateu contra as barreiras laterais do traçado australiano quando já só faltavam 3:21 minutos para o final da sessão, causando o seu fim de forma antecipada.Entre os restantes pilotos, de salientar o desempenho do Alpine conduzido pelo espanhol Fernando Alonso, que terminou a terceira sessão de treinos livres com o quarto melhor tempo em pista (1:19.275s). Carlos Sainz conseguiu a quinta volta mais rápida, Max Verstappen a sétima, Lewis Hamilton a oitava e George Russell a 11.ª.