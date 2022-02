Nova era da F1 arrancou com Norris no comando

O britânico Lando Norris, em McLaren, fixou esta quarta-feira o tempo mais rápido no dia inaugural dos primeiros testes de pré-temporada Fórmula 1, que decorrem no traçado de Montmeló, dando desde já um sinal positivo para o que aí vem.Num dia que ficou marcado pela primeira exibição pública dos novos carros, Norris foi mesmo o único piloto a registar uma volta abaixo dos 1.20 minutos, ao fixar o seu melhor registo em 1.19.568 minutos, acabando por ser meio segundo mais rápido do que Charles Leclerc (Ferrari), que pela manhã tinha 'cravado' o relógio nos 1.20.165. Seguiram-se na tabela dos mais rápidos o espanhol Carlos Sainz, também da Ferrari, e a dupla de Mercedes, com George Russell a ser mais veloz do que Lewis Hamilton.Mais discreto, pelo menos nos tempos, acabou por ser o campeão Max Verstappen, que registou apenas a 9.ª volta mais rápida. O holandês, refira-se, foi mesmo o piloto com mais voltas feitas na primeira jornada, com 147 voltas completas ao traçado catalão.Neste primeiro dia participaram 16 pilotos, sendo que os Haas e Alfa Romeo tiveram uma jornada curta, com muito poucas voltas feitas, ao passo que Zhou Guanyu, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Sergio Perez nem sequer saíram para a pista.