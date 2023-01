Nova temporada de 'Drive to Survive' estreia a 24 de fevereiro

Os fãs da Fórmula 1 já não têm muito que esperar para ver um dos títulos mais esperados do ano. A quinta temporada de 'Drive to Survive', que passará em revista o que sucedeu em 2022, já tem data marcada de estreia: 24 de fevereiro, em exclusivo na plataforma Netflix.Não foram divulgados mais nenhuns pormenores sobre o lançamento - nem mesmo o número de episódios -, havendo apenas a promessa de serem mostradas "imagens nunca vistas e entrevistas com as maiores personalidades da grelha da Fórmula 1". Ao que tudo indica, a quinta temporada contará com a presença do campeão Max Verstappen, isto depois de ter decidido ficar de fora das anteriores.