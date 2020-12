Novato Russell ainda assustou Valtteri Bottas

George Russell é o homem do momento na Fórmula 1, por estar a viver uma semana de sonho. Habituado a rodar nas últimas posições na Williams, o jovem piloto que tem a dura missão de substituir o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton no GP Sakhir (Bahrein) voltou a mostrar ontem todo o seu potencial.





Na qualificação para a corrida de hoje (17h10), o britânico de 22 anos ficou em segundo e só foi mais lento do que Valtteri Bottas por... 26 milésimos! "Estou feliz por ter conseguido o segundo lugar, mas estaria a mentir se dissesse que não fiquei um pouco frustrado por falhar a pole position por tão pouco. Mas se há uma semana me dissessem que iria partir do 2º lugar da grelha de partida, diria que estavam todos malucos!", atirou Russell, que deixou para trás o grande rival da Mercedes para hoje: Max Verstappen (3º), da Red Bull.

Já Bottas conquistou a quinta pole da temporada, a 16ª da carreira. "Estou satisfeito o suficiente. Mas consigo melhor", analisou o finlandês.