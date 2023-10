O acidente na primeira curva que provocou o abandono de Checo Pérez no México

Um enorme balde de água fria na euforia mexicana. Checo Pérez viu a sua corrida no Grande Prémio do México ficar destruída ainda na primeira curva, devido a um choque com Charles Leclerc. O piloto da Red Bull, que tinha saído de 5.º, procurou chegar-se logo ao primeiro posto e até andou lá perto, mas acabou por deitar tudo a perder com um movimento provavelmente demasiado ambicioso.