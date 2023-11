O brutal acidente entre Ocon e Alonso: francês chamou o espanhol de... "idiota"

A Sprint Shootout para o Grande Prémio de São Paulo ficou marcada por um momento tenso e algo assustador a envolver Esteban Ocon e Fernando Alonso. Quando tentava ultrapassar o espanhol, numa volta rápida, o francês acabou por perder o controlo do seu Alpine e embateu com grande violência na lateral do Aston Martin. Ambos saíram ilesos, mas com os bólides bem maltratatados, com o francês a vociferar na rádio, chamando o espanhol de "idiota".