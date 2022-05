O calvário de Fernando Alonso: «Ossos, ligamentos, tendões... está tudo um desastre»

Fernando Alonso, piloto da Alpine, confessou, em declarações ao portal 'The Race' após o GP do Mónaco - vencido por Max Verstappen - que tem competido com muitas dificuldades num dos braços, resultantes do acidente que sofreu no GP da Austrália, onde acabou por embater contra um muro enquanto travava a luta pela 'pole position'."Ossos, ligamentos, tendões.... está tudo um desastre. Mas preciso de dois ou três meses [para recuperar]. Não há nenhuma cirurgia, nada que se possa fazer. Apenas descansar", começou por dizer o espanhol, antes de lamentar o calendário congestionado do Mundial de Fórmula 1: "Infelizmente tenho de competir de duas em duas semanas. Tento descansar em casa, mas vai demorar alguns meses".Alonso, recorde-se, terminou o GP do Mónaco no 7.º lugar e ocupa neste momento a 13.ª posição do Mundial de pilotos.