O "idiota" que continua a somar polémicas na F1: Mazepin pede desculpas a Sergio Pérez

Desta vez não destruiu nenhum carro - como aconteceu na primeira corrida - mas acabou a ter de pedir desculpas a Sergio Pérez. O russo Nikita Mazepin - cujo pai é um dos principais investidores da Haas - já mostrou que está longe de ser um grande piloto de Fórmula 1 e ontem, no GP Portugal, o mexicano apelidou-o de "idiota".





Aconteceu numa fase em Pérez liderava a corrida e passava por Mazepin, que ia em último. Mas em vez de ceder a passagem, o russo bloqueou o líder da corrida e por pouco os dois carros não chocaram. O piloto da Haas sofreu uma penalização de cinco segundos pelo sucedido.Depois da prova, Mazepin - que acabou a duas voltas de Hamilton, o vencedor da prova - pediu desculpas ao homem da Red Bull e atribuiu as culpas... à equipa que não o avisou da aproximação de Pérez. "É simples, foi um erro meu. Eu estava a colocar em prática um plano C a meio da corrida, fui dos poucos a fazer duas paragens e, para ser honesto, estava por minha conta. Não fui avisado pela equipa, mas isso não é desculpa. A culpa é minha e já pedi desculpas ao Checo [Sergio Pérez].""Foi por pouco, eu pensei que ele me tinha visto", disse por sua vez o mexicano. "Pediu desculpa depois da corrida, basicamente não me viu. Pensei que tinha danificado a asa dianteira do meu carro."Recorde-se que em dezembro do ano passado Mazepin foi acusado por uma mulher de assédio sexual - partilhou um vídeo dentro de um carro em que lhe apalpava os seios sem o seu consentimento - e na pista está longe de ser um piloto consensual. Na Fórmula 2 ficou conhecido pela sua agressividade e pelos 'encostos' que dava aos adversários nas curvas mais apertadas.