O pormenor técnico no carro de Mick Schumacher que só a mãe do piloto reparou

Habituada desde sempre a ver as corridas de Fórmula 1 do marido e as de kart do filho mais velho, pode-se dizer que Corinna Schumacher é uma mulher que sabe de carros. E por ser atenta aos pormenores só ela reparou em algo no carro do filho que mais ninguém viu: o assento de Mick no Haas não está direito.





"Foi a mãe que me disse no Grande Prémio de França, em Paul Ricard, que algo se passava com o assento, ao que lhe respondi 'não reparei em nada", contou Gunter Steiner, o chefe da equipa. "Mas a realidade é que ele não está sentado a 45 graus. Ou o corpo está torto ou o carro não está direito. Penso que há um ligeiro desvio. Mas não me dei conta, até a mãe me ter alertado para isto, pelo que não pode ser tão mau."Mick Schumacher, que está a fazer a sua época de estreia na Fórmula 1, também não tinha reparado. "Basicamente tenho estado sentado numa posição torcida desde o início da temporada só porque o assento é demasiado central e as minhas costas não estão direitas", reconheceu o filho de Michael Schumacher.A Haas, todavia, não fez alterações no carro. "Não é tão mau como se possa pensar, habituei-me nas categorias inferiores e não me prejudica. É uma preocupação secundária neste momento", acrescentou o piloto. "Depois das férias de verão certamente voltaremos com algo que seja um pouco mais cómodo."