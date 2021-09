Oficial: Alex Albon está de regresso à Fórmula 1 pela Williams

A Williams confirmou esta quarta-feira que Alex Albon vai regressar à Fórmula 1 e que fará dupla com Nicholas Latifi na próxima época. Esta temporada o piloto tailandês, após perder o seu lugar na Red Bull para Sérgio Perez, ingressou no DTM e continuou como piloto de testes e reserva da marca com sede em Milton Keynes.





BREAKING: Alex Albon will return to F1 with Williams in 2022!



He will team up with Nicholas Latifi, who retains his seat#F1 pic.twitter.com/V3K7fA3uHO — Formula 1 (@F1) September 8, 2021

"Estamos extremamente entusiasmados com a nossa nova formação, com ambos os pilotos a trazer uma grande mistura entre juventude e experiência que não só será um ótimo ajuste, mas também ajudará a equipa a dar o próximo passo na nossa jornada", afirmou o Jost Capito, chefe da Williams.Albon, de 25 anos, vai assim ocupar o lugar de George Russel, que foi. "O Alex é um dos jovens talentos mais empolgantes do automobilismo, mas já vem com uma grande experiência na Fórmula 1 devido ao seu tempo na Red Bull. Os vários pódios destacam a sua velocidade como piloto e sabemos que ele se sentirá imediatamente em casa com a equipa"."Estou muito animado e ansioso para voltar a ter um lugar na Fórmula 1 em 2022. Quando tiras um ano da Fórmula 1, nunca é certo que vás voltar, então estou extremamente grato à Red Bull e à Williams por acreditarem em mim e por me terem ajudado no meu regresso", admitiu Alex Albon em declarações publicadas no site oficial da marca britânica.Desta forma, só a Aston Martin, a Haas e a Alfa Romeo ainda não têm os pilotos confirmados para a próxima temporada.