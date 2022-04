Oficial: Carlos Sainz renova com a Ferrari

A Ferrari anunciou, esta quinta-feira, a renovação de contrato de Carlos Sainz até 2024.O piloto espanhol, que fez a estreia pela escuderia italiana em 2021, mostrou-se "muito feliz" pela extensão do acordo. "Sempre disse que não há melhor equipa para correr do que na Ferrari, e depois de um ano com eles, posso confirmar que vestir o fato e representar esta equipa é único e incomparável", começou por dizer Sainz.E prosseguiu: "A minha primeira temporada foi sólida. O resultado do trabalho tem sido evidente e está à vista de todos. Sinto-me com mais força depois desta amostra de confiança em mim, e mal posso esperar por ir para o carro, dar o meu melhor pela Ferrari e dar aos fãs muitos motivos para festejar. O F1-75 [monolugar da Ferrari] está a mostrar ser um grande carro, que me permite ir atrás dos meus objetivos na pista, a começar pela minha primeira vitória na Fórmula 1".Mattia Binotto, chefe da equipa, destacou uma vez mais que tem a "melhor dupla de pilotos da Fórmula 1". "A cada corrida que passava, parecia cada vez mais natural renovar o contrato do Carlos, assegurando estabilidade e continuidade. Desde que está com a equipa, provou o talento que esperávamos dele, entregando resultados impressionantes e tirando partido das oportunidades. Fora do carro, é um trabalhador nato com olho para os mais pequenos detalhes, o que o tem ajudado a evoluir".Até ao momento, nas três corridas realizadas na temporada 2022, Sainz conseguiu dois pódios - 2.º lugar no Bahrain e 3.º na Arábia Saudita. O espanhol abandonou o GP da Austrália.











(notícia atualizada às 9:52)