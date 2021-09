Oficial: Gasly e Tsnuoda confirmados na AlphaTauri para 2022

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda vão continuar ao volante dos monovolumes da AlphaTauri em 2022. A escuderia italiana oficializou o acordo com os dois pilotos que, durante a presente temporada, têm contribuído para a sexta posição da equipa no campeonato de construtores.





"Estou muito feliz por continuar com a AlphaTauri por mais uma temporada. As boas performances esta época sugerem que vão aparecer outras durante o resto do anos e para o ano que vem, especialmente com as mudanças regulamentares em 2022. Estou muito ansioso para ver o que conseguimos alcançar na nova era da F1. Esta época, e até agora, temos estado bem e acredito que podemos fazer ainda melhor em 2022", referiu Gasly após o anúncio da sua renovação.O piloto francês tem estado ligado à equipa há várias temporadas e, após uma passagem menos feliz pela Red Bull, regressou à escuderia italiana na qual se tem estabilizado como um corredor muito fiável e com resultados convincentes. Gasly alcançou a sua primeira vitória no GP de Monza, na época passada, e este ano já subiu ao pódio em Baku. O francês de 25 anos ocupa a oitava posição do campeonato, com 66 pontos.Já o japonês Yuki Tsunoda está a realizar a primeira temporada na Fórmula 1, é 13º classificado no campeonato, sendo o melhor dos rookies em prova. Tsunoda é visto como um dos pilotos com maior potencial para o futuro da modalidade e mostrou-se muito grato por mais um ano na equipa: "É uma oportunidade incrível. Estou muito agradecido à equipa por me darem uma oportunidade para continuar a ganhar experiência na Fórmula 1. Tenho uma ótima relação com o Pierre, já aprendi muito com ele este ano, a sua experiência ajudou-me a melhorar as minhas capacidades. É muito bom continuar a minha jornada na F1 ao lado dele".