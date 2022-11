Oficial: Nico Hülkenberg sucede a Mick Schumacher na Haas em 2023

A Haas não perdeu tempo em anunciar o piloto que fará dupla com Kevin Magnussen em 2023. Minutos depois de Mick Schumacher comunicar nas redes sociais que em Abu Dhabi irá realizar a última corrida pela equipa norte-americana, o chefe de equipa Guenther Steiner deu as boas-vindas ao experiente Nico Hülkenberg.





"É com grande satisfação que dou as boas-vindas a Hülkenberg por regressar a um papel de piloto a tempo inteiro na Fórmula 1. A experiência e conhecimento que o Nico traz à equipa é claro para todos - com cerca de 200 corridas na Fórmula 1 - e com reputação de ser muito bom nas sessões de qualificação e um piloto sólido e confiável nas corridas. Estes são atributos, que juntamente com a experiência de Magnussen, dá-nos uma line-up com muita credibilidade e bem preparada e na qual nós acreditamos que ajudará a equipa a continuar a subir lugares no grid", disse o italiano.Já Hülkenberg não escondeu a felicidade de regressar a tempo inteiro à Fórmula 1, um lugar que sente nunca ter abandonado por completo. "Estou muito feliz por passar a ser piloto da Haas a tempo inteiro a partir de 2023. Sinto que nunca deixei a Fórmula 1. Estou entusiasmado por ter a oportunidade de voltar a fazer aquilo que mais amo e quero agradecer a Gene Haas e ao Guenther Steiner pela confiança depositada em mim. Temos muito trabalho pela frente para termos a possibilidade de competir com as outras equipas do meio do grid. Mal posso esperar para voltar a ter esse tipo de batalhas outra vez", disse o piloto de 35 anos, em declarações citadas pelo sítio oficial da F1 na Internet.Nico Hülkenberg irá começar a trabalhar com a Haas na terça-feira após o Grande Prémio de Abu Dhabi, tendo já em vista a preparação para a temporada de 2023.