Oficial: Valtteri Bottas vai ser piloto da Alfa Romeo em 2022

A especulação chegou ao fim. Valtteri Bottas vai ser piloto da Alfa Romeo Racing em 2022. A mudança da Mercedes para a equipa suíça foi oficializada esta segunda-feira no Twitter, após o anúncio de que o piloto finlandês assinou um contrato de "vários anos" com a marca.





BREAKING: Valtteri Bottas will join Alfa Romeo next season on a multi-year deal from Mercedes#F1 pic.twitter.com/y8JKlNDKb6 — Formula 1 (@F1) September 6, 2021

"O contrato de vários anos vai trazer tanto ao Valtteri como à equipa uma estabilidade que precisamos para construir o nosso projeto num tempo crucial para a Fórmula 1. Estamos entusiasmados para o que o futuro nos reserva", escreveu a marca."É um novo capítulo que se está abrir na minha carreira: estou animado para ingressar na Alfa Romeo Racing em 2022 e nos próximos anos, para o que será um novo desafio com um fabricante icónico", admitiu o piloto."Estou orgulhoso do que conquistei em Brackley [sede da Mercedes] e estou totalmente focado em terminar o trabalho enquanto lutamos por outro campeonato mundial, mas também estou ansioso para os novos desafios que me aguardam no próximo ano", concluiu o finlandês.Valtteri Bottas aguarda ainda para saber quem será o seu colega de equipa, visto que Antonio Giovinazzi ainda não foi confirmado para a nova temporada. O número '77' vai ser o substituto de Kimi Räikkönen que anunciou recentemente que iriaEm contrapartida, George Russell (Williams), que conquistou o seu primeiro pódio com um segundo lugar no GP da Bélgica, deverá ser oficializado na Mercedes em breve. Desta forma, Russell vai ser colega de Lewis Hamilton, uma dupla exclusivamente britânica, algo que não acontece na Fórmula 1 desde 2012, altura em que Hamilton formava dupla com Jenson Button na McLaren.