Organização do GP Austrália avisa equipas da Fórmula 1: regras da vacinação são para cumprir

Depois da polémica em torno do tenista Novak Djokobvic, que acabou por ser deportado por não estar vacinado contra a covid-19, a organização do Grande Prémio da Austrália já veio deixar um aviso às equipas da Fórmula 1 que não haverá exceções para entrar no país e que as regras da vacinação são para cumprir. A prova disputa-se no próximo dia 10 de abril."As regras para entrar no país são simples: é preciso estar 100% vacinado e não haverá isenções para ninguém. A Fórmula 1 já disse que as regras dos países em que se disputam as provas são para cumprir; eles já passaram por 41 locais desde o GP em Melbourne em 2020 e vamos recebê-los este ano", declarou Andrew Westacott, responsável pela prova australiana.A corrida em Melbourne não se realizou em 2020 e em 2021, recorde-se, por causa da pandemia e das restrições do governo local.A Fórmula 1, que já promoveu um vídeo com 19 pilotos a incentivar à vacinação, ainda não se pronunciou abertamente sobre o protocolo que pretende adotar, mas o Mundial tem passado por vários países que exigem vacinação completa aos turistas, como são os casos do Qatar, da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos.