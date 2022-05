Pai de Verstappen 'atira-se' à Red Bull: «Foi tudo completamente a favor do Checo»

Jos Verstappen, antigo piloto de Fórmula 1, pai de Max Verstappen, não escondeu a sua desilusão relativamente à estratégia utilizada pela Red Bull no Grande Prémio do Mónaco, no fim de semana, ganho por Sergio Pérez."A Red Bull conseguiu um bom resultado, mas ao mesmo tempo exerceu pouca influência para ajudar o Max a colocar-se à frente. O Max é o líder do campeonato e a estratégia escolhida não o ajudou. Foi tudo completamente a favor do Checo. Isso foi dececionante para mim e gostava que tivesse sido diferente para o líder do campeonato", escreveu o holandês na página oficial do filho.Jos Verstappen minimizou o triunfo de Sergio Pérez. "Na realidade ele ganhou a corrida devido à paragem nas boxes anterior. A equipa talvez possa explicar isto como uma aposta, mas já tinham visto, por exemplo, com Gasly, que os pneus intermédios eram a melhor opção naquele momento."O pai do atual campeão do Mundo considerou também que o sucedido no Mónaco pode ter consequências na luta pelo Mundial de pilotos. "Gostava que tivessem apostado no Max, mas claro que não sou objetivo. Penso que tiraram 10 pontos ao Max e precisamos de todos os que possamos conseguir. Não nos podemos esquecer que a Ferrari tem um carro melhor, principalmente na qualificação."Max Verstappen foi terceiro no Mónaco, atrás do companheiro de equipa, Sergio Pérez, e de Carlos Sainz (Ferrari).