Pai de Verstappen e o duelo com Hamilton em Abu Dhabi: «O Max vai fazer tudo para ganhar»

O Mundial de Fórmula 1 está ao rubro, com Max Verstappen (Red Bull) e Lewis Hamilton (Mercedes) a poderem sagrar-se campeões no próximo fim de semana, em Abu Dhabi, na última corrida da época. O pai do holandês, Jos Verstappen, também ele um antigo piloto da Fórmula 1, não tem dúvidas de que filho "vai fazer tudo" para ganhar.Será que Max vai chegar ao ponto de atirar Hamilton para fora da pista? "Não creio que isso vá acontecer", garante Jos Verstappen, quando questionado pelo 'Daily Mail'."O Max quer vencer e vai definitivamente lutar por isso. Ele vai tentar batê-lo, vai fazer tudo para ganhar, isso é garantido. Será uma corrida emocionante", concluiu.Recorde-se que os dois pilotos têm um histórico de conflitos em pista e há quem tema que esta luta pelo título mundial possa criar a situações deveras perigosas durante a corrida.