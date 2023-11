Palavra 'paddock' proibida no Grande Prémio de Las Vegas

A Fórmula 1 vai este fim de semana entrar numa nova dimensão, com um Grande Prémio de Las Vegas que promete dar muito que falar. A Cidade do Pecado será o palco de uma corrida que está apostada em desafiar tudo aquilo que foi feito até agora, tanto pelo cariz do circuito, por toda a envolvência, numa cidade claramente alimentada pelo espectáculo, como também pelos horários, que levarão os carros (e os pneus) a terem de batalhar com temperaturas baixas raramente vistas. Contudo, no meio de toda a espetacularidade, que pode ser interpretada até como uma 'mania das grandezas', há tradições que perduram para respeitar a memória de quem partiu.

Uma delas fará com que, ao longo do fim de semana, seja evitada a utilização do habitual termo 'paddock', que será substituído por 'pit building' (traduzido para português seria 'edifício das boxes'). A justificação passa pelo contexto histórico da expressão paddock, que por aqueles lados é recordada pelo ataque perpetrado por Stephen Paddock em 2017, quando abriu fogo numa multidão num festival, matando 60 pessoas e deixando 867 feridos. Por ser um tema sensível, a organização do Grande Prémio terá feito esse pedido a todos os envolvidos.

Show noturno... é um pesadelo para a Pirelli



O Grande Prémio de Las Vegas teria de ser diferente de tudo o que já vimos. Não havia volta a dar. E uma das grandes diferenças para os outros GPs noturnos passa pela hora, o que está a deixar a Pirelli à beira de um ataque de nervos. Tudo porque, para entrar na 'onda' dos eventos de diversão noturna típicos da Cidade do Pecado, os principais momentos de competição serão disputados mais tarde do que nunca, o que fará com a qualificação arranque à meia noite local (de sexta-feira para sábado) e a corrida seja às 22 horas de sábado.



Um horário nada habitual, que tem a agravante de ocorrer numa cidade que, por aqueles dias, terá mínimas abaixo dos 10 graus. O que será um autêntico pesadelo para a Pirelli, especialmente pela dificuldade para aquecer os pneus nestas condições...



O programa do Grande Prémio de Las Vegas (horário de Lisboa)



Treino 1: sexta-feira às 4.30

Treino 2: sexta-feira às 8 horas

Treino 3: sábado às 4.30

Qualificação: sábado às 8 horas

Corrida: domingo às 6 horas