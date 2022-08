Patrão da Mercedes diz que estudou o Man. United para entender o declínio das grandes equipas

Toto Wolff, diretor executivo da Mercedes, contou numa entrevista ao 'Finantial Times' que estudou o Manchester United para perceber por que razão as grandes equipas não conseguem manter o sucesso por muito tempo.Um pouco à semelhança do que aconteceu com os red devils, que depois de anos de grande fulgor nos últimos tempos têm vindo a perder protagonismo na Premier League, a Mercedes viu Lewis Hamilton 'ceder' dramaticamente o título Mundial de pilotos na época passada para Max Verstappen, da Red Bull, num ano em que o britânico podia ter conquistado o 8.º campeonato, tornando-se, assim, no piloto com mais títulos na história da Fórmula 1.Wolff conta que analisou o Man. United, detentor de 20 títulos de campeão em Inglaterra. "Estudei os motivos por que as grandes equipas não conseguem manter grande sequências de títulos", explicou, citando o bem-sucedido United de Ferguson."Não há nenhuma equipa, seja em que desporto for, que tenha ganho 8 títulos mundiais seguidos e há várias razões para isso. Uma delas tem a ver com o cerne humano. O ser humano torna-se complacente. Não consegues manter a energia de antes, talvez não sejas tão ambicioso", considerou.