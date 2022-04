«Peço desculpa por teres de guiar este carro»: a mensagem de Toto Wolff a Hamilton em Ímola

Lewis Hamilton fez este domingo no Grande Prémio da Emilia-Romagna. O heptacampeão mundial de Fórmula 1, que na última época perdeu o título de campeão apenas na última prova do campeonato, não foi além de um 13.º lugar no traçado de Ímola e mereceu no final um pedido de desculpas por parte do chefe de equipa, Toto Wolff pelo desempenho do W13."Lewis, peço desculpa por teres de guiar este carro inguiável. Foi uma corrida horrível. Vamos conseguir sair disto", disse Toto Wolff em comunicação via rádio com o britânico logo após a bandeira de xadrez. "Eu sei [que foi uma corrida horrível]. Vamos continuar a trabalhar para darmos a volta", respondeu Hamilton.Ao contrário de Hamilton, George Russell teve um desempenho positivo no traçado italiano, conseguindo terminar a prova no quarto lugar.