«Penalização a Hamilton é ridícula»: pai de Verstappen sai em defesa do filho

Jos Verstappen saiu em defesa de Max Verstappen, depois do choque com Lewis Hamilton em Silverstone, que viria a tirar o holandês da prova na Grã-Bretanha. Depois de ter passado algumas horas no hospital enquanto o filho realizava exames médicos, o pai do piloto da Red Bull veio a público e considerou "inaceitável" a ação do britânico, frisando "que deveria ter sido desqualificado" por aquilo que fez.





"Não é aceitável aquilo que fez. Acredito que uma penalização de dez segundos é, realmente, ridícula. Na minha opinião, deveria ter sido desqualificado", começou por referir, em declarações ao jornal holandês 'De Telegraaf'. "O Max deu-lhe espaço e está à frente dele. Não pode tentar ultrapassar pelo interior", concluiu.Recorde-se que o piloto holandês já tinha deixado duras críticas a Hamilton, considerando as celebrações do britânico, que acabaria por vencer a prova, "desrespeitosas e antidesportivas".