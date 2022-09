Penalizações em catadupa

A notícia do primeiro dia do GP de Itália acabou por ser o comunicado da FIA...com as penalizações. Ou seja, para já serão cinco os pilotos que serão penalizados na grelha de partida devido a mexidas de diversa natureza nos respetivos monulugares.A Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari) – este foi o mais rápido no primeiro dia dos treinos livres –, juntam-se o líder do Mundial, Max Verstappen (Red Bull), bem com o seu colega, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).