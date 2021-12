Petição contesta título de Max Verstappen

Patel Gordon-Bennett, oftalmologista do Western Sussex Hospital, na Inglaterra, já reuniu 40 mil assinaturas, numa petição para alterar o resultado do Grande Prémio de Abu Dhabi, após saber que a Mercedes não apelaria da decisão final dos comissários, que deram o triunfo a Max Verstappen. “Não houve justiça quando negaram a vitória a Lewis Hamilton. Com menos de uma volta restante, alguns carros dobrados foram autorizados a ultrapassar o safety-car, o que viola as regras”, reclama a petição.