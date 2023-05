Piastri 'sobreviveu' ao GP do Azerbaijão com apenas... quatro fatias de pão

O resultado do fim de semana de Baku, com um 10.º lugar na corrida Sprint e o 11.º na prova principal , pode não ter sido na teoria o melhor para Oscar Piastri, mas considerando aquilo que o australiano da McLaren passou desde sexta-feira até domingo, apenas ter conseguido terminar as duas corridas foi visto como uma vitória. É que, segundo adiantou o portal 'The Race', o piloto de 22 anos, sofreu uma intoxicação alimentar antes de chegar ao Azerbaijão e desde o arranque do fim de semana de competição enfrentou grandes problemas físicos.Essa condição arrastou-se ao longo dos três dias de ação, tendo até levado a McLaren a ponderar não fazer Piastri alinhar na Sprint de sábado, de forma a recarregar baterias para domingo. A decisão, ainda assim, foi outra e o australiano foi para a pista em ambas as situações, submetendo-se até à intensa realidade de disputar duas corridas e duas sessões de qualificação. Um compromisso que valeu muitos elogios por parte de Andrea Stella e que se torna ainda mais incrível ao ouvir o relato do próprio piloto sobre o fim de semana. Especialmente aquilo que comeu em três dias..."Acho que a adrenalina ainda está a bater um pouco e de manhã senti-me um pouco melhor. Durante a corrida não me afetou muito. Estou um pouco mais leve do que quando comecei o fim de semana, mas tudo bem... Foi muito duro do ponto de vista físico, especialmente ontem [no sábado], pois acho que durante todo o fim de semana comi umas quatro fatias de pão de forma. Por isso tenho de ver se consigo comer alguma coisa antes de Miami", disse o australiano pouco depois da corrida.Ora, considerando que cada fatia de pão de forma terá (arredondando por alto) cerca de 100 kcal, Piastri terá ingerido em torno de 400 kcal ao longo de três dias de ação. Isto quando um piloto queima, em média, 1500 kcal por corrida disputada (no caso da Sprint serão 500 kcal)... Isto sem contar as sessões de treino e qualificações!