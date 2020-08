Pierre Gasly chega ao GP Barcelona em modo Champions

O francês Pierre Gasly é um fervoroso adepto do Paris SG e não deixou passar em claro a vitória da véspera do seu clube diante da Atalanta, em Lisboa, a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, e foi esta quinta-feira vestido a rigor para o Grande Prémio de Barcelona.





O piloto da Alpha Tauri, de 24 anos, já tinha na véspera publicado fotos a vibrar com o jogo disputado no Estádio da Luz.Quanto ao Mundial de Fórmula 1, Gasly ocupa o 12.º lugar, com 12 pontos. O GP Espanha disputa-se este domingo.