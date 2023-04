Pierre Gasly surpreende com um "bom dia" em português (quase) perfeito

O francês Pierre Gasly surpreendeu esta sexta-feira na zona de entrevistas rápidas do Grande Prémio do Azerbaijão, quando se aproximou dos jornalistas de língua portuguesa (SportTV e Band Esporte) e soltou um "bom dia" num português praticamente perfeito. Em seguida, ainda se voltou para o assessor da Alpine e questionou, também na nossa língua, "falas português?".São os 'resultados' de uma relação de mais de um ano com a modelo portuguesa Kika Cerqueira Gomes, com a qual já várias vezes apareceu no paddock da Fórmula 1.