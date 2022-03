Pilotos da Fórmula 1 emitem comunicado sobre explosão em Jeddah

#SaudiArabianGP

Comunicado de la GPDA (Grand Prix Drivers Association):



"Ayer fue un día difícil para la Fórmula 1 y un día estresante para nosotros, los pilotos de Fórmula 1."



A associação de pilotos da Fórmula 1 emitiu este sábado um comunicado, na sequência do incidente que ontem teve lugar perto do circuito em Jeddah - ataque de um míssil a uma refinaria de petróleo -, onde amanhã vai ter lugar o Grande Prémio da Arábia Saudita, segunda prova do Mundial. Os pilotos falam num "dia stressante", mas explicam ter recebido garantias de que a prova decorrerá em segurança."O dia de ontem foi difícil para a Fórmula 1 e stressante para os pilotos.Talvez seja difícil compreender para quem nunca pilotou um carro da F1 neste rápido e desafiante circuito de Jeddah, mas depois de vermos o fumo do incidente foi difícil manter a concentração e afastar a preocupação normal nestas situações.Por isso, tivemos uma longa discussão entre nós, com os nossos chefes de equipa e com as pessoas mais experientes que dirigem o nosso desporto. Foram trocadas uma série de opiniões e depois de ouvirmos não só os responsáveis da Fórmula 1, mas também os ministros do governo saudita, que explicaram como as medidas de segurança foram elevadas ao máximo. Ficou decidido que faríamos o treino e a qualificação de hoje [sábado], bem como a corrida de amanhã.Esperamos que o GP da Arábia Saudita que 2022 seja recordado como uma boa corrida e não pelo incidente de ontem."