Pilotos da Fórmula 1 estão reunidos há mais de duas horas: GP da Arábia Saudita pode estar em risco

As imagens impressionantes do ataque terrorista a base petrolífera em Jeddah

Estará a ser provavelmente uma das reuniões entre pilotos mais longas da história da Fórmula 1. Há praticamente três horas que os 20 pilotos do campeonato estão reunidos numa zona exclusiva do traçado de Jeddah, para discutir e analisar o que fazer na sequência dos factos ocorridos esta sexta-feira à margem do Grande Prémio da Arábia Saudita, com o lançamento de um míssil que destruiu uma petrolífera a cerca de 20 quilómetros do circuito Tudo começou pelas 19 horas de Lisboa (22 horas na Arábia Saudita), com uma primeira reunião com a presença de Stefano Domenicali, o homem forte da F1. Dessa reunião saiu o comunicado da organização do campeonato , que garantia que tudo seguiria como previsto pese embora a ameaça. Contudo, dentro da sala ficaram os pilotos e por lá permaneceram durante larguíssimos minutos. E ainda permanecem...Domenicali voltaria àquela zona uma hora e pouco depois, agora acompanhado por Ross Brawn. Entrou e saiu minutos volvidos, antes de por ali também aparecerem os chefes de algumas equipas, como Toto Wolff ou Chris Horner. E é na companhia dos patrões que neste momento os pilotos estão, procurando alcançar um acordo tendo em vista a corrida deste fim de semana, que parece mais ameaçada do que nunca.