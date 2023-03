Polémica com Alonso leva FIA a esclarecer dúvidas sobre cumprimento de punições nas boxes

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) clarificou esta sexta-feira, em diretriz enviada pelo diretor desportivo do organismo, Steve Nielsen, algumas dúvidas que começaram a surgir nas equipas (e no público em geral) depois da polémica com Fernando Alonso no Grande Prémio da Arábia Saudita, em que o piloto espanhol esteve muito perto de perder o pódio conquistado em pista depois de, numa primeira instância, ter-lhe sido comunicado que não teria cumprido corretamente uma sanção durante uma paragem nas boxes.





O bicampeão mundial de Fórmula 1 tinha recebido uma punição de cinco segundos por colocação incorreta do carro na caixa da grelha de partida, quando se preparava para a largada no GP da Arábia Saudita. O piloto espanhol da Aston Martin parou nas boxes para cumprir a sanção. No final da corrida, os comissários analisaram as imagens e consideraram que Fernando Alonso tinha cumprido incorretamente os cinco segundos de penalização, considerando que o macaco traseiro tinha tocado no '14' da Aston Martin durante esse período.Esta decisão fez o espanhol cair para quarto classificado, 'entregando' o pódio ao britânico George Russell (Mercedes) - que mais tarde seria obrigado a ceder novamente a posição ao adversário. Isto porque a Aston Martin recorreu da decisão dos comissários e, após revisão das imagens, a FIA decidiu manter o resultado final da corrida, retribuindo o pódio (n.º 100 da carreira de Fernando Alonso) ao espanhol.Esta dualidade de critérios por parte da FIA e dos seus comissários levou a questão: afinal, pode-se ou não se pode tocar no carro durante o cumprimento de uma penalização nas boxes? O organismo atendeu ao pedido dos fãs e das equipas e tratou de esclarecer as dúvidas existentes através de uma diretriz publicada esta sexta-feira, pelo diretor desportivo da FIA, Steve Nielsen, antes do início da primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Austrália, que decorre no Circuito Albert Park, em Melbourne."Para uma maior clareza e até novo aviso, neste contexto, o toque físico do carro ou do piloto com as mãos, ferramentas ou equipamentos (incluindo os macacos dianteiro e traseiro) durante qualquer penalização será considerado como trabalho no carro", pode ler-se, naquela que é uma espécie de nota complementar ao artigo 54.4 do Regulamento Desportivo, que tanta tinha fez correr desde que terminou a corrida em Jeddah.