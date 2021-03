Ponto final na polémica no Bahrein: Verstappen foi bem ‘punido'

O GP Bahrein ainda dá que falar! Depois de Verstappen ter ultrapassado Hamilton perto do fim e, logo a seguir, ser obrigado a deixar o rival passar para a liderança, muito se tem debatido se as regras foram bem aplicadas. Ora, o diretor de prova, Michael Masi, veio esclarecer tudo: “Foi acordado na reunião com os pilotos que se ocorresse uma ultrapassagem com um carro fora da pista e se ele ganhasse uma vantagem duradoura, o piloto tinha de abandonar imediatamente essa posição. Foi isso que aconteceu, nada mudou.”