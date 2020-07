Portimão diz ter condições para ter público no Grande Prémio de Portugal

Confirmado que está o regresso da Fórmula 1 ao nosso país, o administrador do Autódromo Internacional do Algarve (AIA) era naturalmente um homem feliz por ter conseguido cumprir um dos seus objetivos. Em declarações à Eleven Sports, Paulo Pinheiro assumiu ter a sensação de dever cumprido e não fechou as portas à possibilidade de haver público nas bancadas.





"É o culminar de muito tempo de trabalho nosso, um esforço grande da equipa toda, que agora tem o prémio devido que é o termos uma corrida de Fórmula 1 em Portugal", começou por referir, prosseguindo depois num discurso 'futebolístico': "é apenas o pontapé de saída. Vamos a jogo e temos de garantir que tudo corre bem, e tornar a corrida num evento memorável, para sermos uma candidatura ainda mais forte para o futuro".Por outro lado, apesar da incerteza devido à pandemia de Covid-19, Paulo Pinheiro assume que há possibilidade de a prova nacional ter público nas bancadas. "Desde o primeiro momento quisemos que a corrida tivesse público, trabalhámos nesse sentido com todas as entidades sanitárias. Acho que fizemos um trabalho em conjunto muito detalhado, que exigiu muito tempo, com muita gente envolvida, e o que fizemos acho que é um trabalho muito bem feito. Portanto temos condições, se toda a gente respeitar as regras que forem impostas, para ter público na corrida, e até uma quantidade de público com alguma expressão. Agora é crucial que toda a gente respeite as regras e os procedimentos que vão ser definidos, e se assim for, será uma corrida segura, e com público."Operadora que transmite para o nosso país o principal campeonato de automobilismo mundial, a Eleven Sports estava também naturalmente satisfeita por estar ligada a este momento histórico. "É um privilégio estarmos envolvidos na transmissão a partir do nosso país de um evento desportivo desta dimensão e com cobertura Mundial. Sabemos que os fãs portugueses da Fórmula 1 ansiavam há muito pelo regresso da competição a Portugal e esta realidade vai aumentar ainda mais o entusiasmo à volta da prova e da competição. A equipa de F1 da Eleven Sports vai estar à altura do desafio e estou certo de que iremos desenvolver a cobertura mais inovadora e mediática de toda a temporada da Fórmula 1. Portugal merece-o e os nossos Fãs também o merecem!", declarou Jorge Pavão de Sousa, Managing Director da ELEVEN SPORTS em Portugal.