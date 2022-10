Portimão vai receber teste oficial da Pirelli em dezembro

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) vai receber, em 14 e 15 de dezembro, um teste oficial da Pirelli com vista a preparar já a próxima temporada de Fórmula 1. De acordo com a 'Sport TV', a AlphaTauri é para já a única equipa confirmada neste exercício, mas existirá alegadamente a possibilidade de uma segunda equipa também fazer parte dos testes em Portimão.Recorde-se que a AlphaTauri é uma das equipas que já tem a sua dupla de pilotos definida para o próximo ano, com o japonês Yuki Tsunoda a manter-se ao volante da scuderia italiana que pertence à Red Bull e com o 'rookie' Nyck de Vries a assumir, pela primeira vez na carreira, um lugar num monolugar de Fórmula 1, depois de abandonar o cargo de piloto reserva da Mercedes e de piloto principal da Fórmula E.Por outro lado, o francês Pierre Gasly não deverá marcar presença neste teste oficial da Pirelli, uma vez que foi confirmado como piloto da Alpine para 2023, isto claro, a não ser que a equipa francesa também seja convidada a fazer parte desta sessão em Portimão.Este teste oficial deverá ser realizado à porta fechada, portanto sem a presença de público nas bancadas do AIA.