Portimão volta a ser hipótese para 2023: garantias financeiras já terão sido asseguradas

A Fórmula 1 pode mesmo estar de volta a Portugal em 2023. Segundo o portal 'Grand Prix', as garantias financeiras já terão sido reunidas, pelo que neste momento aquilo que falta para a confirmação do regresso da Fórmula 1 é simplesmente o anúncio oficial por parte de Stefano Domenicali, o homem-forte da Fórmula 1.De acordo com a referida publicação, a situação foi desbloqueada nos últimos dias, na sequência da nomeação de Nuno Fazenda para novo secretário de Estado do Turismo. Mal entrou no cargo, Nuno Fazenda trabalhou juntamente com a presidente da Câmara Municipal de Portimão e o líder do Turismo do Algarve para a obtenção das verbas necessárias, algo que ficou garantido na última semana. Com tudo garantido e assinado, será então uma questão de tempo a que tudo seja oficializado para que os ases da velocidade voltem a acelerar na montanha-russa algarvia. Ao que tudo indica, Portimão entrará no calendário para ocupar a vaga que tinha ficado livre pelo cancelmento do Grande Prémio da China, entrando assim para o fim de semana de 14 a 16 de abril.Note-se que Portimão foi palco recentemente de um teste da Pirelli em dezembro, no qual esteve presente a AlphaTauri.