Português esteve na assistência ao violento acidente de Mick Schumacher: «Foi uma situação complicada»

O acidente de Mick Schumacher na fase de qualificação para o Grande Prémio de Fórmula 1 da Arábia Saudita causou um grande impacto em todos os fãs da modalidade e houve um português que assistiu 'in loco' a tudo o que aconteceu com o jovem piloto alemão da Haas quando seguia na Q2 no circuito urbano de Jeddah.





Em declarações exclusivas à Sport TV, Bruno Ribeiro, piloto do Medical Car da Fórmula 1, revelou os pormenores da assistência médica que o piloto alemão recebeu dentro e fora do traçado saudita, sublinhando que tudo "funcionou na perfeição", desde a rápida chegada ao local do impacto ao trabalho desenvolvido com as equipas de assistência locais."Foi a terceira experiência com a Fórmula 1 no carro médico e esta foi, de repente, a primeira grande situação que tive. Obviamente que somos os primeiros a chegar e nesse momento uma expulsão autêntica de peças, debris e óleo na pista. Foi uma situação complicada, nunca tinha passado por tal, mas felizmente a equipa médica funcionou na perfeição, juntamente com as equipas locais, e o piloto está bem. Isso é o mais importante", começou por contar Bruno Ribeiro, assinalando que o "mais importante" é o bom estado de saúde de Mick Schumacher após o "impressionante""Temos de agir o mais rapidamente possivel, é o que estou realmente a aprender nesta fase. Chegámos mesmo muito mais rápido. Levámos menos de um minuto a chegar à zona do impacto. Já tinha havido outras situações na Fórmula 2, com batidas muito fortes, mas realmente a do Mick foi a mais impressionante. Mas o piloto estava consciente, estava bem, mas para termos a certeza que estava realmente tudo impecável fizemos o procedimento correto. Está impecável que é o mais importante", finalizou.