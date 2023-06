Primeiro dia no Canadá com sessão suspensa e carga de água: Hamilton acabou como o mais rápido

Começou bastante atribulado o fim de semana de ação em Montreal para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1. A primeira sessão de treinos livres teve apenas quatro minutos de duração, antes de uma bandeira vermelha ter sido mostrada devido a um problema no sistema de vídeo interno do circuito. A segunda, ampliada para 90 minutos devido ao encurtar da primeira, decorreu de forma isenta de problemas até aos minutos finais, quando uma incrível carga de água deixou o asfalto do circuito Gilles Villeneuve totalmente alagado.'Esquecendo' estas peripécias, o dia acaba com Lewis Hamilton como o mais rápido, mercê de uma volta em 1:13.718 minutos. Em segundo lugar na lista de tempos ficou o outro Mercedes, pilotado por George Russell (a 0.027), à frente de Carlos Sainz (a 0.126), Fernando Alonso (a 0.326) e Charles Leclerc (a 0.376). Mais discretos estiveram os Red Bull, com Max Verstappen a ser sexto, a 0.424 de Hamilton e Sergio Perez oitavo, a 0.532.Sábado volta a ação ao traçado canadiano, primeiro com a terceira sessão de treinos livres pelas 17:30 (hora de Lisboa) e depois com a qualificação, às 21 horas.