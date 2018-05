Keke e Nico Rosberg, pai e filho, ambos campeões do Mundo de Fórmula 1, fizeram esta quinta-feira uma curta demonstração no circuito citadino do Mónaco, que no fim-de-semana recebe uma das mais emblemáticas corridas do Mundial. E utilizaram os carros que os levaram ao título...Campeão mundial em 1982, Keke voltou a pilotar o Williams FW08, enquanto Nico conduziu o Mercedes W07 com que ganhou o campeonato de 2016. Deram duas voltas ao circuito e no final o pai levou a melhor, beneficiando do facto de Nico ter perdido algum tempo à saída do túnel.No final, foram ambos recebidos pelo príncipe Albert do Mónaco e pelos chefes da Fórmula 1, Chase Carey e Ross Brawn.