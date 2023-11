Punições a Russell, Ocon e Gasly 'revolucionam' grelha de partida para o GP de São Paulo

George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) e Pierre Gasly (Alpine) foram esta sexta-feira penalizados com duas posições na grelha de partida para o Grande Prémio de Fórmula 1 de São Paulo. Em causa está um incidente no pit-lane, que terá tido o britânico da Mercedes como o principal culpado, uma vez que estava com o carro quase imobilizado à saída do pit-lane, ainda durante a Q1.



George Russell, o último piloto a vencer o Grande Prémio de São Paulo, vai então largar da 8.ª posição da grelha de partida, depois de ter sido o 6.º mais rápido na sessão de qualificação que teve lugar esta sexta-feira no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido por Circuito de Interlagos. Já os franceses Esteban Ocon e Pierre Gasly, ambos companheiros de equipa na Alpine, vão largar dos 14.º e 15.º lugares, respetivamente.



Quem acaba por sair beneficiado de tudo isto são Lando Norris, Carlos Sainz Jr., Kevin Magnussen e Alexander Albon. O britânico da McLaren e o espanhol da Ferrari subiram ambos uma posição devido à penalização de Russell e partirão, assim, de 6.º e 7.º, respetivamente. Já o dinamarquês da Haas e o tailandês da Williams sobem duas posições (de 14.º para 12.º e de 15.º para 13.º) devido às penalizações aplicadas aos dois Alpine.





STARTING GRID



Here's how we'll be lining up for Sunday's Grand Prix!



Penalties for impeding for Russell, Ocon and Gasly mean they all drop three positions from their qualifying results ??#BrazilGP #G1 pic.twitter.com/s3lBAo6Sm5