Quiz digital de olho no GP de Portugal vale experiência exclusiva

Está quase a chegar o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 e começam também a surgir os eventos alusivos ao mesmo. Um deles é trazido pela marca que dá nome à prova lusa, a Heineken, que entre 23 e 26 de março lançará o desafio aos fãs portugueses de participar num quiz digital, que vai premiar um consumidor português com uma experiência única.



Em jogo estará uma réplica de um pitwall de F1, que inclui um iPad Air com acesso à Fórmula 1 TV durante um mês, uma televisão Sony, um par de headphones, quatro copos da marca Heineken, uma Heineken Blade (em regime de comodato pelo período de uma semana) e um barril de oito litros de cerveja Heineken 0.0.





Intitulado de ‘Heineken Instagram Prix’, este quizz vai decorrer na página oficial de Instagram de Heineken (@heinekenpt), entre as 10 horas do dia 23 e as 21 horas do dia 26 de abril, e consiste numa série de 21 questões sobre a F1 e a Heineken, que serão publicadas em formato story. Será considerado vencedor o participante que, durante o período da ativação, tenha acertado em mais perguntas.