Raikkonen socorreu-se de um advogado não só apar negar a ocorrência daqueles factos, como também para apresentar uma denúncia contra a mulher. A polícia de Montreal, que não proferiu declarações sobre o assunto, vai agora ouvir o testemunho da mulher.

Kimi Raikkonen, piloto finlandês da Ferrari, apresentou uma denúncia contra uma mulher canadiana, por extorsão. Segundo conta a imprensa do Canadá, a mulher estaria a pedir-lhe dinheiro através das redes sociais, em troca do seu silêncio.Tudo terá acontecido em 2016, a quando do GP Canadá, em Montreal. A mulher diz que durante uma festa, realizada no âmbito da corrida, o piloto que foi campeão mundial em 2007 ter-lhe-ia tocado num seio. Exigia uma verba em torno dos sete dígitos (o valor exato não foi divulgado) para não falar publicamente sobre o assunto.