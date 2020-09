Raikkonen faz troça de Hamilton e ainda se mostra orgulhoso por fumar

Lewis Hamilton apareceu no último fim-de-semana, no Grande Prémio da Toscânia, com uma indumentária muito peculiar, que lhe valeu uma série de comentários jocosos na internet. O piloto britânico da Mercedes é patrocinado pela Tommy Hilfiger e por vezes exibe as vestimentas da marca no paddock. Só que esta, uns calções e uma camisa aos quadrados, chamou a atenção.





Os comentários nas redes sociais surgiram em grande número; um dos últimos foi de Kimi Raikkonen. O piloto finlandês partilhou nas stories do Instagram uma foto James Hunt a fumar, com um copo na mão, ao lado da imagem de Hamilton a envergar o modelo da Tommy Hilfiger. "A evolução dos pilotos da Fórmula 1", escreveu o piloto da Alfa Romeo.Depois, como que a dizer que nem tudo está perdido, partilhou outra foto dele próprio, com um cigarro na mão. "Não se preocupem, ainda há esperança."