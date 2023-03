Ralf Schumacher atira-se à Haas: «Se o meu irmão estivesse lá não teriam tratado o Mick assim»

Ralf Schumacher não tem dúvidas que se o seu irmão Michael tivesse acompanhado o percurso de Mick Schumacher nos dois anos que piloto alemão esteve na Haas, Guenther Steiner, o chefe da equipa, teria tratado o jovem de forma diferente.Steiner fez alguns comentários na mais recente temporada de 'Drive to Survive', da Netflix, que a família Schumacher não gostou."Penso que é uma pena que as coisas tenham chegado a este ponto. Não se trata um jovem daquela forma", disse Ralf ao site 'F1-Insider'. "Toda a gente sabe que há pressão na Fórmula 1, mas isto foi demais. E também acredito - e isto é o que me aborrece mais - que se o meu irmão estivesse lá, o Steiner ter-se-ia comportado de forma diferente. A presença do Michael teria sido suficiente."Ralf sente que tem a obrigação de defender o sobrinho. "As pessoas fazem o que quiserem. Mas o Mick é da minha família e quando tratam a minha família assim, não gosto."Na última temporada da série da Netflix há um episódio inteiro dedicado ao despedimento de Schumacher. Depois do GP da Arábia Saudita, Steiner disse: "Demos-lhe um ano para aprender e o que faz ele ao segundo dia? Destrói o c... do carro, apenas porque o outro [Kevin Magnussen, o segundo piloto da Haas] é mais rápido'."E depois do acidente que o alemão sofreu no Mónaco, referiu-se ao piloto como "um homem morto a andar".Mick Shumacher, recorde-se, é agora piloto de testes da Mercedes, equipa que o pai chegou a representar.Michael Schumacher, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, não é visto publicamente desde que sofreu um acidente quando esquiava nos Alpes franceses, em dezembro de 2013. Vive em casa, na Suíça, e a mulher, Corinna, faz questão de preservar sua privacidade. Ninguém sabe ao certo em que condições físicas se encontra.