Ralf Schumacher: «Hamilton tem de admitir que Russell é o melhor piloto da Mercedes neste momento»

O 13.º lugar de Lewis Hamilton no Grande Prémio da Emilia-Romagna, em Itália, apanhou tudo e todos de surpresa com a falta de ritmo e de desempenho do W13 do heptacampeão mundial de Fórmula 1. Apesar de serem conhecidas os vários problemas que o carro da Mercedes tem esta temporada, a verdade é que George Russell tem sabido disfarçá-las e no último domingo acabou por fazer o mesmo, tornando-se o único piloto a conseguir terminar as quatro provas já realizadas sempre entre os cinco primeiros (em Ímola foi quarto colocado).





Em virtude do desempenho de Lewis Hamilton, Ralf Schumacher, antigo piloto de Fórmula 1 e irmão mais novo de Michael Schumacher, antigo heptacampeão mundial de Fórmula 1, assumiu que este deverá ser um momento de reflexão para Lewis Hamilton. Em declarações à 'Sky Sports' alemã, o tio de Mick Schumacher (piloto da Haas) afirma que neste momento George Russell "é o melhor piloto da Mercedes" e que Hamilton deverá ter isso em conta."Temos de falar sobre o desempenho de Lewis Hamilton. Ele tem de se perguntar a si mesmo por que George Russell é muito mais rápido do que ele. Um 13.º lugar não é, certamente, o que Hamilton ambiciona. Tem de admitir que Russell é o melhor piloto da Mercedes neste momento. Se ele continuar assim, vai ser entusiasmante para a equipa. Poderá haver mudanças na classificação", começou por dizer, rematando: "Estou longe de dizer que Hamilton perdeu o barco para colocar um ponto final na carreira. O Lewis continua a ser um dos melhores pilotos da grelha, isso é muito claro para mim. Contudo, as alterações requer que os pilotos mudem um pouco a sua forma de guiar. Hamilton ainda não se habituou. Por outro lado, Russell é um piloto jovem, que lida melhor com tudo isso."