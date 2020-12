Ralf Schumacher revela que o paddock da F2 estava contra o sobrinho

Mick Schumacher venceu o Mundial de Fórmula 2 e no próximo ano vai competir na Fórmula 1, ao volante de um Haas, mas o seu tio Ralf Schumacher - antigo piloto de F1 - sai em defesa do sobrinho e conta que as coisas não foram fáceis para o filho de Michael Schumacher este ano.





"Ao princípio foi difícil, houve um ambiente contra ele no paddock que foi realmente mau. Mas ele fez um grande trabalho e deu a resposta", explicou Ralf, em declarações à Sky, explicando que está cansado de ver o sobrinho ser comparado com o pai. "O Mick faz o seu trabalho, vai seguir o seu próprio caminho e é assim que ele deve ser julgado. O que aconteceu há 20 anos não tem cabimento hoje."Relativamente à entrada de Mick na F1, Ralf avisa que "as expectativas têm de ser realistas". "Estamos a falar da Haas e não da Mercedes. O primeiro objetivo é habituar-se à equipa. Com Gunther Steiner ele vai ter um grande chefe de equipa, que ajuda os pilotos jovens."