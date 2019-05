Record lança biografia de Ayrton Senna no sábado

Assinalou-se ontem o 25º aniversário do falecimento da lenda da Fórmula 1 Ayrton Senna. E para recordar os melhores momentos do mítico piloto, Record lança no sábado uma biografia do brasileiro, por apenas 9,95 euros mais o jornal.





Com vários detalhes da sua vida, a biografia contém ainda relíquias fotográficas dos arquivos CM e Record, que relembram alguns acontecimentos dentro e fora das pistas, com destaque para a sua relação especial com Portugal: Senna foi sócio do Belenenses. Não deixe perder esta oportunidade de ficar a conhecer melhor um dos desportistas mais fascinantes.